Трамп рассказал о ненависти Байдена по отношению к Харрис

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Действующий американский лидер Джо Байден испытывает ненависть к вице-президенту США Камале Харрис за то, что та заняла его место в борьбе за должность главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

Как он рассказал, Байден зол на Харрис намного больше, чем на него. В связи с этим Трамп подчеркнул, что выход американского лидера из президентской гонки не был добровольным, так как его якобы вынудили сделать это. Экс-президент США назвал переворотом смену Байдена на Харрис.

Трамп также отметил, что хоть раньше и критиковал Байдена, но в нынешних реалиях он признал, что по сравнению с Харрис действующий лидер США выглядит "вполне неплохо".

25 июля Харрис официально заявила, что будет участвовать от Демократической партии в президентских выборах после того, как действующий лидер США Байден отказался от переизбрания на пост главы государства и предложил в качестве своей замены кандидатуру вице-президента США.

Харрис также разместила агитационное видео и призвала американцев финансировать ее предвыборную кампанию. При этом в ведении кампании вице-президенту США будет помогать Байден.

В свою очередь, Маск назвал Харрис марионеткой Сороса. Таким образом он прокомментировал совместное фото Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса, с вице-президентом США и сообщение о его поддержке Харрис в рамках президентской гонки. Он также назвал ее "более послушной куклой" по сравнению с Байденом.

