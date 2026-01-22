IT-эксперт Мясоедов поддержал введение самозапрета на внутриигровые покупки

В Госдуме предложили обсудить самозапрет на внутриигровые покупки, чтобы защитить геймеров от мошенничества. Как это может работать на практике и к каким последствиям приведет, разбиралась Москва 24.

Уже не игрушки

В Госдуме рассматривают возможность ввести функцию самозапрета на платные покупки внутри компьютерных игр. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик запустил опрос в мессенджере Max, чтобы выяснить отношение подписчиков к идее. На момент публикации материала за ее реализацию проголосовали около 3,9 тысячи человек, менее 100 выступили против. Еще около 200 признались, что им все равно.

Также Володин привел данные МВД, согласно которым за 10 месяцев 2025 года в онлайн-играх было зафиксировано около тысячи преступлений против собственности.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Как правило, речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества.

Также он написал, что совокупный ущерб от киберпреступлений против детей составил более 850 миллионов рублей. При этом более половины подобных краж совершается через игровые платформы, подчеркнул Володин.

Ранее в ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что 9-летняя девочка отдала мошенникам в одной из игр в мессенджере 284 тысячи рублей. После того как она победила, преступники сказали ребенку, что для перевода выигрыша нужно отправить им данные банковской карты матери. Затем девочке позвонили, запугали блокировкой счетов и вымогали деньги для "урегулирования ситуации". Через телефон мамы школьница перечислила крупную сумму, после чего аферисты пропали, рассказали в МВД.

Похожая ситуация произошла с 11-летней девочка в Москве: она перевела 300 тысяч рублей с карты матери, полагая, что оплачивает внутриигровые функции. Ребенок взял телефон мамы с ее разрешения через совершил перевод по QR-коду, полученному в Telegram.

Ранее начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД по Москве Антон Кононенко рекомендовал родителям выбирать для ребенка однопользовательским компьютерным играм от крупных студий. По его мнению, именно такие продукты в наибольшей степени гарантируют безопасность детей. В числе других мер профилактики эксперт назвал обязательный учет возрастных ограничений, использование функций родительского контроля для ограничения времени игры и общения, а также регулярное напоминание детям о цифровой гигиене и ответственности за противоправные действия в сети.

"Хитрая маскировка транзакций"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале назвала инициативу "неплохой", однако вопрос ее реализации остается открытым. Она связала это с тем, что большинство популярных игр у детей иностранные.

"Многие из онлайн-магазинов игр с момента начала СВО закрыли возможность прямого приема платежей от россиян. Все давно используют различные сторонние сервисы для пополнения баланса и другие варианты обхода", – подчеркнула Мизулина.

При этом проблема покупок в онлайн-играх имеет более глубокую и широкую природу, заявил Москве 24 IT-эксперт Павел Мясоедов.

"Во-первых, игры превратились в полноценные виртуальные миры для тех, кто предпочитает общаться внутри них, используя встроенные мессенджеры и чаты. Однако эти платформы часто не имеют эффективных механизмов для фильтрации нелегального контента, за исключением, возможно, автоматического выявления откровенного буллинга", – отметил он.

По словам специалиста, это позволяет пользователям обсуждать любые, даже запрещенные законом вопросы, чем активно пользуются преступники.

"Они находят несовершеннолетних жертв, общаются с сообщниками на темы, которых избежали бы в традиционных модерируемых чатах. Эти же преступники стремятся к хищению денег, поэтому механизм самозапрета может ограничить их в таких возможностях", – пояснил Мясоедов.



Павел Мясоедов IT-эксперт Во-вторых, существует проблема агрессивной монетизации. Многие разработчики используют модель free-to-play, но затем побуждают пользователя к многочисленным микротранзакциям. Платежные инструменты привязываются еще на этапе скачивания, а покупки могут быть настолько лаконично и хитро вплетены в процесс, что увлеченный игрок тратит деньги, практически этого не замечая.

Кроме того, мера призвана сделать процесс расходов более осознанным и подконтрольным не только для тех, кто испытывает трудности в этом плане, но и любого игрока, который может стать жертвой недобросовестных практик. При необходимости желающий сможет снять блокировку, совершить покупку, затем снова активировать опцию, подчеркнул Мясоедов.

"Меру я полностью поддерживаю. Во-первых, это, безусловно, помощь в борьбе с преступниками. Но во-вторых, и я считаю эту причину даже более весомой, – это противодействие растущему обилию и хитрой маскировке микротранзакций", – пояснил специалист.

По его словам, разработчики все изощреннее прячут их в игровом процессе, часто жертвами становятся дети, которые в силу незнания тонкостей виртуального мира могут потратить крупные суммы. Порой недобросовестный бизнес выуживает легальным путем даже больше денег, чем преступники, добавил Мясоедов.

В свою очередь, IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что инициатива может спровоцировать потерю доступа к ряду игр даже для игроков, не имеющих проблем с внутренними покупками.

"Ключевой аспект – не допустить исчезновения с рынка значительного числа игр, которые могут мгновенно оказаться под запретом из-за наличия в них систем внутриигровых покупок (донатов), что лишит их части заработка. Такая монетизация сейчас присутствует, по разным оценкам, в 80–90% проектов. Даже если конкретный игрок ей не пользуется, механизм часто встроен в саму игру", – отметил Геллер.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Важно, чтобы новые меры не затронули геймеров, у которых нет проблем с самоконтролем и которые не хотят терять доступ к привычному контенту. Иначе это вызовет массовое недовольство среди широкой аудитории, ведь игры любят пользователи разных возрастов.

По словам эксперта, технически реализовать механизм самозапрета можно несколькими путями.

"Во-первых, обязать разработчиков встраивать такую функцию в свои игры как один из пунктов меню. Во-вторых, можно установить это как обязательное правило для доступа в цифровые магазины приложений – игры без такой опции просто не будут допущены к продаже. В-третьих, функцию блокировки микроплатежей можно реализовать на уровне операционных систем (Windows, macOS, iOS, Android), сделав ее частью, например, расширенных родительских или пользовательских настроек устройства", – пояснил эксперт.

Однако у предложенных методов есть общий недостаток: в случае блокировки для пользователей, которые не сталкиваются с проблемой чрезмерных трат, возникнут неудобства. Кроме того, если кто-то захочет установить такой запрет, у него должна быть возможность активировать его в самой игре, настройках магазина приложений или в панели управления операционной системы, заключил Геллер.

