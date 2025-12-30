Эксперт Горелкин предупредил о кражах аккаунтов под видом восстановления Roblox

Мошенники все чаще начали блокировать телефоны подростков, пытающихся обойти блокировку Roblox, и требовать выкуп, сообщили СМИ. Можно ли восстановить телефон после подобных манипуляций и как не стать жертвой преступников, разбиралась Москва 24.

Roblox в "кирпиче"

Российские подростки, стремящиеся получить доступ к заблокированной игре Roblox, все чаще становятся жертвами мошенников, которые превращают их смартфоны в нерабочие "кирпичи" и требуют выкуп. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на родителей пострадавших.

По данным издания, дети активно ищут способы обхода ограничений, что нередко приводит их на сомнительные ресурсы. Типичный сценарий описали на примере 14-летней девочки из Башкирии. Перейдя по ссылке, обещавшей доступ к Roblox, она ввела данные своего Apple ID в поддельную форму, после чего ее iPhone был заблокирован. Когда родителям удалось зайти в ее Telegram с другого телефона, их ждало требование выкупа за разблокировку, а также угроза удаления всех данных.

Взрослые отнесли устройство в сервисный центр, где им сообщили, что восстановление практически невозможно и гаджет можно либо продать на запчасти, либо попытаться перепрошить примерно за 20 000 рублей, но без гарантии успеха и с полной потерей информации.

Специалисты сервиса также отметили значительный рост подобных обращений – только за последнее время с такими проблемами из-за попыток доступа к Roblox якобы обратились около 15 подростков.

Ранее Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к Roblox на территории России. В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стали обнаруженные в игре материалы, содержащие пропаганду экстремизма, терроризма и призывы к насильственным противоправным действиям.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о большом числе обращений детей по поводу блокировки. При этом сам Roblox готов временно ограничить коммуникационные сервисы в России, чтобы восстановить доступ к игре, сообщила пресс-служба компании, отметив, что диалог с Роскомнадзором продолжается. В свою очередь, РКН подтвердил готовность платформы привести свою работу в соответствие с российскими законами.

Одновременно с этим компания подала заявку на регистрацию в России товарного знака для внутриигровой валюты Robux, что может свидетельствовать о намерениях продолжить работу на рынке.

Можно ли восстановить?

Схема с виртуальной кражей iPhone не является новой, пояснил в беседе с Москвой 24 IT-эксперт Антон Аверьянов. Он уточнил, что для продвинутых пользователей очевидно, что предоставлять доступ к своему устройству путем ввода чужой учетной записи либо передавать логин и пароль от своей собственной – фактически равно потере устройства.





Антон Аверьянов IT-эксперт Смысл в том, что система безопасности iPhone жестко привязана к аккаунту, поэтому крайне нежелательно терять пароль от Apple ID, а тем более передавать его кому-либо.

Если блокировка все же произошла, единственное, что можно сделать, – попытаться восстановить доступ к своему аккаунту и разблокировать устройство через официальные процедуры, добавил он.

С ним согласился и эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. В беседе с Москвой 24 он уточнил, что вокруг темы Roblox сейчас много провокаций и афер, это касается не только устройств Apple, но и Android.

"Под видом игры могут распространяться зловредные приложения, которые ищут информацию на телефоне, пересылают ее, а в некоторых случаях даже блокируют устройство. Однако данная схема больше распространена именно с техникой Apple", – пояснил Горелкин.

По словам эксперта, это "базовая история", рассчитанная в первую очередь на испуг пользователя, потерявшего доступ к своему гаджету.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Бояться не стоит – достаточно ввести в поисковике запрос, как восстановить доступ к аккаунту Apple, и выполнить соответствующие шаги. Для этого понадобится привязанная почта. Если она не была украдена или пароли от Apple ID и почты различаются либо злоумышленники не успели получить доступ к ящику, можно все восстановить, сбросить пароль и вернуть контроль над устройством.

Специалист добавил, что в целом Apple ID практически всегда можно восстановить. Только если пользователь ничего о нем не знает, никогда не использовал или полностью утратил все данные для доступа, это может быть затруднительно.

При этом самое важное правило – не вводить нигде свои логин и пароль. Также следует пользоваться только официальными магазинами приложений и не доверять незнакомцам в интернете.

"Для сравнения можно представить следующую ситуацию: к вам на улице подходит некто и просит телефон, пообещав, что после этого на нем появится Roblox. Вряд ли кто-то на это согласится. Однако в интернете, особенно дети, иногда ведутся на подобные уловки", – добавил он.

Горелкин уточнил, что подобная схема существует довольно давно: к примеру, ранее злоумышленники получали доступ к почте, блокировали устройство и требовали выкуп.

При этом сервисные центры, которые предлагают помощь в подобных ситуациях, будут выполнять те же действия, которые способен предпринять и сам пользователь. Но, поскольку все ситуации индивидуальны, гарантий результата они, как правило, не дают, заключил эксперт.