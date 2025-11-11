Эксперт Горелкин назвал основные риски для детей в игре Roblox

Онлайн-игру Roblox наводнили педофилы и психопаты, выяснили британские журналисты. Платформа популярна и у российских детей, однако общественники также называли ее опасной и призывали запретить в нашей стране. С какими угрозами могут столкнуться игроки и как защититься от сетевых угроз, расскажет Москва 24.

"Барби-стриптизерша"

Игровая платформа Roblox становится все более опасным пространством для несовершеннолетних, рассказала в своем расследовании журналист The Guardian Сара Мартин. Она зарегистрировалась там как восьмилетняя девочка, упомянув, что заводит аккаунт с разрешения родителей. При этом система предложила ей "вызывающие образы" для создания персонажа, в результате чего ее аватар стал напоминать "Барби-стриптизершу" с глубоким декольте и обувью на высоких каблуках.

По словам Мартин, за неделю пребывания в игре ее персонаж неоднократно подвергался кибербуллингу, сексуальным домогательствам и издевательствам. Причем все это происходило при активированных настройках родительского контроля. В личных сообщениях незнакомцы писали ей непристойные предложения и настойчиво просили не показывать переписку родителям.

Наиболее тревожные инциденты включали постоянные преследования одним из игроков, который систематически "гадил на голову" ее персонажу, а также групповое избиение аватара другими пользователями, называвшими его "свежим мясом".





из материала The Guardian Платформа может похвастаться более чем 100 миллионами активных пользователей ежедневно. Почти половина из них – дети младше 13 лет, а исследование, проведенное в Австралии в 2024 году, показало, что дети, посещавшие сайт, в среднем играют 137 минут в день.

Журналистка отметила, что критика в адрес Roblox усиливается. Еще в 2024 году одна из американских инвестиционных фирм охарактеризовала платформу как "откровенно непристойное место скопления педофилов". А в 2023-м в Калифорнии был подан иск против компании-разработчика после случая, когда 11-летняя девочка была изнасилована участником игры, с которым она познакомилась на платформе.

В России также неоднократно предупреждали об опасностях, связанных с Roblox. К примеру, киберполиция МВД РФ в своем Telegram-канале сообщала о схемах мошенничества, нацеленных на детей через эту платформу. В частности, злоумышленники предлагали несовершеннолетним выполнить задания за внутриигровую валюту, но за счет этого фактически получали доступ к банковским приложениям родителей.

Кроме того, председатель организации "Отцы рядом" Иван Курбаков ранее обращался в Роспотребнадзор, Роскомнадзор и Рособрнадзор с требованием взять игру на особый контроль. В беседе с изданием "Абзац" он указывал, что ситуация требует введения обязательной маркировки контента 18+, создания системы строгого контроля и модерации, а также разработки и реализации механизмов блокировки опасных игр.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец также выступала за ограничение доступа к Roblox. Этому предшествовали разлетевшиеся по Сети кадры, где игроки воссоздавали уничтожение реактора на Чернобыльской АЭС. В разговоре с изданием она подчеркивала, что это "можно приравнять к воспитанию деструктивного поведения".

"Создатели игры зарабатывают капитал на трагедии, которая должна быть четко очерчена, в которой есть четкое понимание, где грань плохого. Играть в то, что унесло такое количество жизней и повлияло на здоровье огромного количества людей, недопустимо, поэтому такое нужно блокировать и ограничивать с просвещением для родителей", – сказала Волынец.

Диалог о рисках

Эксперимент британских журналистов может не иметь ничего общего с реалиями поведения российских игроков. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

"Онлайн-игры сильно различаются от региона к региону, в том числе и по поведению игроков, поэтому для нашей страны ситуация может быть совершенно иной", – подчеркнул специалист.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Автор статьи из Великобритании апеллирует к давней локальной проблеме, которая широко обсуждается в местном обществе. Это похоже на то, как в разных странах на первый план выходят свои острые темы – где-то национальные вопросы, где-то коррупция. Таким образом, делать однозначные выводы о массовости негативных явлений в российской версии игры на основе зарубежных данных некорректно.

Популярность Roblox среди детей и даже взрослых эксперт объяснил ее казуальностью и творческой составляющей. При этом основные риски этой платформы, как и любой другой игры с чатом, связаны со взаимодействием с другими пользователями.

"Ребенка нужно научить простому правилу: не общаться с незнакомцами в сети так же, как и на улице. Если другой пользователь ведет себя непристойно, можно на него пожаловаться, сменить сервер или просто выйти из игры. В целом, стратегии безопасности в цифровой среде во многом повторяют правила поведения в физическом мире: избегать подозрительных контактов и при необходимости обращаться за помощью", – отметил Горелкин.

Он напомнил, что в теории нежелательные элементы могут встретиться где угодно. Обезопасить ребенка помогут простые правила цифровой гигиены: использовать функцию жалобы на игроков, покидать подозрительные серверы и при необходимости менять саму игру. Модераторы или администрация платформа подключается, только если травля приобретает серьезный масштаб, добавил Горелкин.

Психолог Наталья Наумова в разговоре с Москвой 24 уточнила, что для защиты ребенка от сетевых угроз и предотвращения конфликтов ключевым фактором является открытый диалог детей с родителями.

"Необходимо выяснить, насколько несовершеннолетний осведомлен о потенциальных рисках. Важно понимать, что мошенники в играх, таких как Roblox, могут целенаправленно сближаться с детьми, чтобы собирать личную информацию и в дальнейшем использовать ее для шантажа", – подчеркнула специалист.

Чтобы избежать этого, ребенок должен четко усвоить: нельзя разглашать конфиденциальные данные незнакомцам, с которыми он общается в сети. Под запретом передача паспортных данных родителей и документов на транспорт, домашнего адреса, распорядка дня семьи, интимных фотографий и личного номера телефона, пояснила психолог.

"Ребенку важно объяснить, что за виртуальным собеседником может скрываться злоумышленник, который иногда месяцами выстраивает доверительные отношения для сбора информации. Если новый знакомый начинает интересоваться подобными сведениями – номером школы, районом проживания, – об этом нужно немедленно сообщить родителям и прекратить общение", – сказала Наумова.





Наталья Наумова психолог Также важно регулировать время игры: для младших школьников – не более часа в день, для подростков – не более двух. Полный запрет, особенно в подростковом возрасте, часто неэффективен, поэтому необходимо договариваться и помогать ребенку осознать важность других сторон жизни.

По словам специалиста, если у несовершеннолетнего есть увлечения – кружки, секции, живое общение с друзьями, – игра не будет занимать все его внимание. Уход в виртуальную зависимость обычно сигнализирует о проблемах в реальной жизни: ребенок не чувствует себя успешным, нужным или счастливым.

"Человека следует подготовить к тому, что в Сети он может столкнуться с грубостью, людьми разных возрастов и неадекватным поведением. Главное правило: если игра причиняет дискомфорт, ее можно просто покинуть или сменить активность", – объяснила психолог.

При любой сложной ситуации – будь то преследование, оскорбления или плохое самочувствие после игры – ребенок должен знать, что может обратиться к родителям за поддержкой. Если переживания слишком сильны, с последствиями такой травматизации поможет работать специалист, заключила Наумова.

