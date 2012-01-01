Психолог Наумова объяснила, чем опасна игра Schoolboy Runaway про побег из дома

Родители бьют тревогу из-за новой онлайн-игры Schoolboy Runaway, которая, по их мнению, учит детей сбегать из дома. Полицейские и правозащитники уже предупредили об опасности таких развлечений. Москва 24 разбиралась, как защитить ребенка от негативных последствий подобных игр.

Побег школьника

Среди подростков набирает популярность игра Schoolboy Runaway от российского разработчика Антона Шульгина. По сюжету, типичный двоечник пытается сбежать из дома после того, как его заставили учить уроки. При этом взрослые в игре – тираны, которые бьют и оскорбляют ребенка.

Пользователи отмечают, что сюжет имеет несколько концовок. Например, уровень считается пройденным при побеге через чердак или калитку. Кроме того, есть финал, где главный персонаж должен отсидеться в озере. Также существует вариант попасться на глаза родителям, после чего игроку грозит наказание ремнем от грозного отца. Несмотря на негативный подтекст, у игры высокие рейтинги на платформах, миллионы скачиваний и сотни хвалебных отзывов.

Однако далеко не все родители в восторге от подобных развлечений детей.

"Мой ласковый, добрый, общительный мальчик, на которого никогда в жизни руку не поднимали, очень сильно изменился в поведении. Приносит мне большой рожок (для обуви. – Прим. ред.) и говорит: "На, бей меня". Я говорю ему, ты что?! Заглянула в эту игру и ужаснулась", – рассказала телеканалу "Россия 24" мама школьника Анжелика Наджафарова.

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала журналистам, что получила множество обращений от родителей, которые обеспокоены форматом такого развлечения.





Екатерина Мизулина глава "Лиги безопасного интернета" Направили письмо в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку, направить игру на экспертизу и, вероятно, ограничить ее распространение на территории нашей страны. Мы согласны с доводами родителей о том, что игра опасна для детской психики.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также заметила, что подобные игры могут привести и к более серьезным последствиям. Например, там можно нарваться на мошенников.

"Притворяясь друзьями по игре, злоумышленники манипулируют детьми, заставляя их выполнять указания. В играх существует еще одна потенциальная угроза – система покупок и монетизации. Внутриигровую валюту можно купить с помощью банковского перевода, что многие и делают за счет онлайн-кошелька родителей", – объяснила она в своем телеграм-канале.

В связи с этим в МВД призвали родителей ограничить доступ к своим банковским приложениям и картам. Кроме того, там посоветовали обсудить с детьми правила поведения в интернете: в частности, не выполнять какие-либо просьбы незнакомцев без разрешения взрослых и не сообщать неизвестным данные о них и себе.

Опасно, но запрещать не надо?

Подобные игры действительно могут неблагоприятно отразиться на психике детей, заметила в беседе с Москвой 24 психолог Наталья Наумова. По ее словам, формат буквально показывает подростку, как можно действовать в случае домашней ссоры.

"Как только ребенок окажется в конфликте с родителями, он не будет пытаться думать, что делать, – у него уже есть готовое решение. Целый ряд способов сбежать", – объяснила эксперт.





Наталья Наумова психолог Это очень опасно, потому что несовершеннолетний оказывается вне дома без родителей, попадает в опасную зону. На него могут оказывать влияние, подвергать риску его жизнь, здоровье, психологическое и психическое в том числе.

Однако специалист подчеркнула, что запрещать играть не стоит, поскольку это приведет к еще большему интересу к подобным развлечениям. Вместо этого эксперт предложила поговорить с ребенком и дать ему возможность самостоятельно принять решение, взвесив все за и против.

В частности, психолог посоветовала спросить, что ребенка привлекает в этой игре. Это позволит лучше понять его интересы.

"Не надо стараться за один день провести беседу: важно дать ребенку возможность самому осознать и подумать, чем вредна и полезна эта игра. В конечном итоге у него пропадет к ней интерес", – заметила Наумова.

Если родители заметили нездоровое влечение к игре, специалист рекомендовала обратиться за помощью к психологу. По ее словам, такому интересу, вероятно, что-то предшествовало. В некоторых случаях родителям стоит скорректировать свой стиль поведения, чтобы не побуждать ребенка сбегать, заключила Наумова.