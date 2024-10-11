Семейный психолог Наумова призвала насильно не запрещать детям игру Schoolboy Runaway

Фото: schoolboyrunaway.com

Семейный психолог Наталья Наумова призвала родителей насильно не запрещать детям играть в Schoolboy Runaway. Об этом она рассказала Москве 24.

Она пояснила, что, если ребенку запрещать, он будет только еще больше заинтересован в подобной игре и начнет искать способы, как обмануть родителей и все же поиграть. По словам психолога, так ребенок начинает еще больше думать про эту игру.

В то же время Наумова предупредила, что Schoolboy Runaway может неблагоприятно сказаться на психике детей, потому что она оттачивает навык побега из дома. Она добавила, что, как только ребенок окажется в сложной ситуации – это могут быть, например, конфликт с родителями или проблемы с успеваемостью или с посещаемостью школы, – он не будет пытаться подумать, что делать с этим, а у него будет уже готовое решение.

"И целый ряд способов, каким образом сбежать из дома. Это очень опасно, потому что несовершеннолетний ребенок оказывается вне дома, без родителей, без их поддержки. Он попадает в опасную зону, где на него могут оказывать влияние другие взрослые люди, подвергать риску, опасности его жизнь, здоровье, психологическое и психическое состояние в том числе. Поэтому подобные игры необходимо не допускать к взаимодействию с детьми. То есть с детьми не стоит в них играть", – сказала она.

Чтобы тактично объяснить ребенку вред этой игры, специалист рекомендует выстраивать диалог, разговаривать, спрашивать ребенка, что его интересует.

"Не надо сразу говорить, что это ужасная игра. Важно, чтобы ребенок сам принял это решение, чтобы он осознал, что эта игра не подходит ему. Поэтому здесь важно, чтобы родители проявили интерес, поговорили про эту игру, спросили, что привлекает в этой игре. Благодаря этому они поймут больше своего ребенка и, возможно, смогут поддержать и попросить помощью психолога, если уже есть какая-то проблема", – советует психолог.

По ее словам, если дети выбирают данную группу, значит, к этому есть какие-то предвестники. Поэтому важно их выяснить и провести профилактическую беседу, возможно, немного пересмотреть свой стиль поведения с детьми.

Специалист не исключила, что ребенок уже вырос, а родители все еще воспринимают его как малыша, поэтому ему нужно предоставить больше возможностей принимать решения и делать самостоятельный выбор.

Наумова добавила, что беседовать с ребенком нужно не спеша, не надо стараться за один день провести беседу. Ему нужно помочь осознать, к чему ведет эта игра, для чего она, идет ли она на пользу или во вред.

"Важно дать возможность ребенку самому это осознать, подумать, а дети будут обмениваться своими мыслями со своими друзьями. Там они тоже могут получить поддержку, если это будет не быстро, без нажима родителей. И в итоге у детей пропадет интерес к подобной игре", – заключила специалист.

Ранее в МВД России сообщили, что детей и подростков пытаются вовлечь в опасные игры, которые можно найти в мобильных приложениях и телеграм-чатах. В таких играх детей учат сбегать из дома и избегать наказания.

Одной из таких игр является Schoolboy Runaway, скачивания которой превышают 10 миллионов раз. По сюжету игры ребенок ненавидит родителей, обманывает их и убегает от них разными способами. После прохождения определенных этапов игры дети получают ссылки на телеграм-каналы и QR-коды, где игры становятся более опасными, предостерегли в ведомстве.

Эксперты считают, что иногда разработчики используют приложения как способ воздействия на детей и подростков. Подросток может подражать "кумиру", что иногда приводит к печальным последствиям.