Российские школьники предпочитают учиться с помощью мемов и технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Геймификацию и игры считают важными в учебе 49% российских школьников, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Почти половина школьников предпочитают сочетать традиционные оффлайн занятия с онлайн-обучением, за гибридное обучение проголосовали 44%. При этом 25% опрошенных выбирают самостоятельную подготовку с помощью курсов в онлайн-школах, 19% предпочитают учиться с помощью онлайн-уроков с репетиторами в реальном времени. Офлайн-обучение при этом предпочли лишь 7%.

Кроме того, 81% учатся по заранее записанным видеоурокам в удобное для себя время, 73% выбрали вебинары и онлайн-семинары в прямом эфире. Еще 54% опрошенных предпочитают формат интерактивных заданий и игр.

Любимыми технологиями, используемыми в обучении, 70% школьников назвали специальные мобильные приложения. 60% выбрали интерактивные доски и цифровые учебники, а 35 и 21% – персонализированные образовательные платформы и виртуальную реальность соответственно.

Также школьникам интересны приложения на основе ИИ. Между тем 71% опрошенных считают, что это помогает лучше понимать сложные темы и ускоряет поиск нужной информации. Ученики в том числе используют ресурсы онлайн-школ (84%), YouTube (80%) и Telegram (76%).

81% опрошенных помогают усваивать информацию визуальные материалы. Практические задания и проекты – 75%, юмор и мемы – 59%. При этом 80% школьников отметили, что использование преподавателями мемов помогает лучше запоминать информацию.

Между тем взрослым посоветовали не выполнять домашние задания за ребенка, поскольку такой подход может помешать ему стать самостоятельным. Как пояснила психолог Наталья Наумова, так ребенок не сможет справляться с контрольными работами в классе. Родители могут оказать небольшую помощь, только если школьник не до конца понял материал.