Детский психолог Маденко: прогулы нужно обсуждать с ребенком и учителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если ребенок прогуливает уроки, то родителям стоит поговорить об этом с администрацией школы и учителями, так как реакция на такие действия школьника тоже важна, как и выявление причин данного явления. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Екатерину Маденко.

По ее словам, родители могут помочь школьнику вернуться к учебе и справиться с проблемами, если будут соблюдать ряд действий. Так, эксперт предложила спокойно поговорить с ребенком и выяснить причину прогулов, предлагая способы решения данной ситуации. Кроме того, она посоветовала привлечь к этому учителей и администрацию школы.

"Предложите помощь в решении возможных проблем, вызывающих прогулы. Вместе с ребенком создайте план, как избегать прогулов в будущем. Установите правила и последствия за их нарушение", – порекомендовала Маденко.

Она также предложила родителям при необходимости обратиться к школьному психологу для получения квалифицированной помощи. При этом эксперт призвала поддерживать и поощрять усилия ребенка при соблюдении плана, чтобы замотивировать его на дальнейший прогресс.

Ранее взрослым посоветовали не выполнять домашние задания за ребенка, поскольку такой подход может помешать ему стать самостоятельными. Родители могут оказать небольшую помощь, только если школьник не до конца понял материал.

