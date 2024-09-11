Минпросвещения призвало запретить сайты с готовыми домашними заданиями

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Сайты с готовыми домашними заданиями следует запретить. Люди, которые их делают, совершают преступление, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Я к родителям обращаюсь – запретить, ну, не очень правильное слово такое, но надо как-то, да, с готовыми домашними заданиями… Это, я считаю, в определенной степени преступление", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Министр отметил, что формирующие такие сайты зарабатывают на этом большие деньги. По словам Кравцова, ресурсы с готовыми домашними заданиями считаются одними из самых популярных.

Ранее Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию рекомендовал сократить объем домашних работ, а также убрать лишние контрольные в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы. Кроме того, глава государства поручил сделать так, чтобы содержание самих программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что проведение контрольных работ теперь будет регламентироваться на федеральном уровне. По его словам, в ближайшее время будет опубликован приказ кабмина РФ о введении соответствующего правила.

