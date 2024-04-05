Контрольные работы в школах РФ будут регламентироваться на федеральном уровне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проведение контрольных работ теперь будет регламентироваться на федеральном уровне. Об этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в ближайшее время будет опубликован приказ кабмина РФ о введении соответствующего правила. Таким образом, как он утверждает, с этого момента все региональные школы России будут согласовывать проведение контрольных работ на федеральном уровне.

"Мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур", – объяснил руководитель Рособрнадзора.

Также Музаев подчеркнул, что в некоторых российских школах контрольные работы занимают до 35% и более всего учебного времени.

Ранее Владимир Путин потребовал во время оглашения послания Федеральному собранию сократить объем домашних работ, а также убрать лишние контрольные в школах, чтобы усовершенствовать учебные программы. Кроме того, глава государства поручил сделать так, чтобы содержание самих программ соответствовало содержанию контрольных работ и материалов государственной итоговой аттестации.

