В Сети призвали блокировать Hamster Combat из-за провального выхода на биржу

Пользователи массово жалуются на создателей игры Hamster Kombat: после листинга на бирже заработанные ими токены резко обесценились, и их "миллионы" превратились в чисто символические доходы. Более того, кого-то из пользователей вообще оставили без выигрыша. Удастся ли игрокам в итоге добиться "золотых гор", разбиралась Москва 24.

Мгновенное обрушение

Фото: Aref Taherkenareh/picture alliance via Getty Images

Листинг на бирже Telegram-игры Hamster Kombat, суть которой – кликать на хомяка для заработка монет, произошел 26 сентября. Перед этим на протяжении нескольких месяцев пользователи сутками "тапали" по экранам телефонов в надежде превратить большую сумму виртуальных денег в реальные. Кто-то даже использовал для этого вибромассажеры.

Однако еще на премаркете (платформа для торговли токенами до их запуска на биржу. – Прим. ред.) курс одной монеты составил всего 0,01 доллара (или около 0,9 рубля), а часть пользователей и вовсе заблокировали якобы за "читерство". Более того, через 45 минут после листинга стоимость каждой монеты просела до 0,0083 доллара (0,77 рубля). Плюс из-за большого наплыва пользователей криптокошелек Telegram стал недоступен из-за технических неполадок.

Спустя сутки курс токена стал еще ниже. Однако все это не помешало создателям игры объявить на своих ресурсах о запуске второго сезона проекта.

"Мое сердце разбито"

Фото: Aref Taherkenareh/picture alliance via Getty Images

В Сети тут же призвали заблокировать Hamster Kombat и бойкотировать его. В частности, игру назвали худшим проектом Telegram из когда-либо существовавших.

Пользователи жалуются, что ожидали заработать миллионы, однако на деле едва ли получили 50 долларов (некоторые – еще меньше). По мнению игроков, весь их "труд" превратился в пыль.



(криптокошелек. – Прим. ред.) и вижу 0,19 доллара.

пользователь соцсетей Я продолжаю обновлятьи вижу 0,19 доллара.

В то же время заблокированные за якобы махинации пользователи многократно обращались к разработчикам с просьбой "проявить милосердие". В комментариях они признались, что почувствовали разочарование от того, как потратили на Hamster Kombat много времени и не сжульничали, но не получили даже минимальной награды.

"Я был честен и не "читерил". Куча упорной работы, и все оказалось разрушено за один день. Мое сердце разбито", – написал один из игроков.

В Сети даже начал распространяться своеобразный манифест, в котором содержится призыв бойкотировать Hamster Kombat.

"Помните: МЫ сообщество. Мы сделали их успешными", – сказано в сообщении.

В нем также предложены несколько мер по "борьбе" с приложением. В частности, необходимо заблокировать бота Hamster Kombat в Telegram и отписаться от него во всех соцсетях, чтобы лишить разработчиков возможности зарабатывать.

На практике же жаловаться на создателей игры бессмысленно, так как изначально они никому ничего не обещали, заявил Москве 24 доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Как правило, эти проекты на грани некой пирамиды. И их смысл чаще всего в вызове интереса у потребителя, чтобы он в дальнейшем начал вносить в проект собственные средства.

Эксперт предупредил, что подобные приложения нельзя рассматривать как возможный источник дохода. Пользователь сможет получить хоть что-то в случае везения, но по итогу даже эта сумма окажется небольшой, подчеркнул Бадалов.

По его словам, гораздо более надежным инструментом являются банковские вклады – на них и нужно обращать внимание тем, кто хочет пассивный доход.

