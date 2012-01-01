Эксперт Бархота рассказал о подводных камнях игры в Hamster Kombat

В Telegram набрала огромную популярность игра Hamster Kombat. Ее суть заключается в том, чтобы постоянно нажимать на персонажа-хомяка и зарабатывать монеты. По словам разработчиков, в ближайшем будущем игроки смогут перевести их в реальные доходы. Рассказываем, стоит ли рассматривать эту игру как действенный метод обогащения.



Кликай и богатей?

Фото: ТАСС/Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire

Hamster Kombat представляет собой приложение внутри Telegram. Юзеры играют за генерального директора криптобиржи – хомяка. Чтобы заработать монеты, им необходимо постоянно нажимать (кликать) на персонажа. Также можно покупать специальные карточки, которые помогут выйти на пассивный доход. За приглашение в игру друзей тоже дают игровые деньги.

Разработчики обещают, что скоро проведут "листинг". Проще говоря, они собираются разместить свои виртуальные монеты на реально существующих биржах криптовалют. Таким образом, впоследствии юзеры якобы смогут обменять полученные в игре средства на настоящие деньги.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни считают, что в игре действительно можно заработать. "Поживем – увидим, смеется тот, кто смеется последним", – пишут они.

Другие же называют игру обманом и тратой времени. "Это пустая трата сил, а ведь на таких силах разработчик может хорошо заработать, а люди, которые играют, даже копейки не получат", – отмечают юзеры.



"Может внезапно обесцениться"

Вероятность разбогатеть на таких играх крайне мала. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, большинство игроков, вероятно, смогут получить в лучшем случае эквивалент нескольких сотен или пары тысяч рублей. При этом на игру пользователи затрачивают огромное количество времени.

Гаврилов также подчеркнул, что подобные приложения и криптовалюта не регулируются государством и финансовыми органами. Поэтому пользователи никак не защищены.

"Виртуальная валюта может внезапно обесцениться из-за переизбытка предложения или недостатка спроса. Разработчики могут в любой момент закрыть проект, и тогда все виртуальные "заработки" сгорят", – предупредил парламентарий.

Кроме того, существует опасность, что заработанные игроками монеты будут размещаться на криптовалютных биржах с огромной комиссией. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Есть риск, что средства действительно будут размещены на криптовалютных биржах, но с огромной комиссией. Например, половина клиентских средств отправляется в карман организаторам, а остальное размещается на криптовалютных биржах.

Андрей Бархота также подчеркнул, что игра стала популярной благодаря своей простоте и некоей схожести с тамагочи. Однако она вредна тем, что вызывает у людей привыкание и приводит к потере времени.

