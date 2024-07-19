Депутат Госдумы Аксаков призвал запретить игру Hamster Kombat в Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Игру Hamster Kombat в Telegram, в которой нужно нажимать на хомяка для получения монеток, необходимо запретить, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках беседы с "Парламентской газетой".

По мнению парламентария, эта игра оказывает негативное влияние на россиян. Он также подчеркнул, что она может оказаться уловкой мошенников.

"Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть", – поделился своим взглядом на ситуацию Аксаков.

Монетки, которые пользователи получают во время игры, разработчики обещают в будущем конвертировать в криптовалюту. Таким образом, утверждают они, игроки получают возможность настроить пассивный доход. По данным СМИ, к настоящему времени об авторах проекта нет никакой достоверной информации.

При этом число подписчиков официального телеграм-канала игры составляет 52 миллиона. На этом фоне разработчики продолжают призывать пользователей приглашать друзей по реферальным ссылкам.

Между тем мошенники уже начали воровать аккаунты россиян в Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. По данным "Лаборатории Касперского", злоумышленники присылают пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе, утверждая, что через него якобы можно вывести полученные в игре монеты и конвертировать их в рубли.