Игроки Hamster Kombat хотят судиться с разработчиками из-за низких выплат

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Недовольным своим заработком игрокам Hamster Kombat бессмысленно жаловаться на разработчиков, поскольку те не обещали никому золотые горы. Таким мнением с Москвой 24 поделился доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее пользователи пожаловались на игру, суть которой – в нажатиях на хомяка для заработка монет. Перед листингом на бирже цена одного токена на премаркете (предварительный сбор заявок на покупку или продажу, которые подаются до начала основных торгов) составила 0,01 доллара (примерно 0,9 рубля) – накопленные геймерами монеты резко обесценились. Кроме того, часть пользователей вообще оставили без выплат из-за якобы махинаций.

Бадалов отметил, что рассчитывать на большие легкие деньги в этой ситуации не было смысла. Он назвал подобные проекты высокорискованными и отметил, что чаще они приносят пользователю больше проблем, чем дохода.

"Если заработок и возможен, то, как правило, небольшой, и на уровне удачи. Рассматривать такие истории как возможность стабильного дохода неправильно. Как правило, эти проекты на грани некой пирамиды. И их смысл чаще всего в вызове интереса у потребителя, чтобы он в дальнейшем начал вносить в проект собственные средства", – указал эксперт.

Поскольку разработчики никому ничего не обещали, жаловаться несостоявшимся миллионерам бессмысленно, убежден эксперт.





Лазарь Бадалов доцент экономического факультета РУДН Вопрос с судебными разбирательствами находится в плоскости фантазии. Требовать каких-то миллионов от создателей игры бессмысленно, потому что никто никому ничего изначально не гарантировал.

Желающим получить пассивный доход Бадалов посоветовал обратить внимание на банковские вклады: на сегодняшний день они являются самым надежным и понятным инструментом пассивного заработка.

Ранее в "Лаборатории Касперского" предупредили, что злоумышленники стали воровать аккаунты пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. По данным компании, мошенники отправляют ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе и после ввода юзером учетных данных получают доступ к его личному аккаунту в мессенджере.

