Мизулина назвала соцсеть Likee самой опасной для детей интернет-платформой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала соцсеть Likee самой опасной платформой для детской аудитории. По ее мнению, Роскомнадзор должен применить к данной площадке соответствующие меры.

"Это некий аналог TikTok, где очень много контента, связанного с педофилией. Очень много детской порнографии на этой платформе, которая не блокируется, и это может увидеть практически каждый человек, который скачает приложение", – приводит ее слова ТАСС.

Пресс-служба Лиги, комментируя высказывание Мизулиной в беседе с агентством, сообщила, что организация уже направила посвященное этому обращение в Роскомнадзор.

Глава Лиги также подчеркнула, что ее сотрудники неоднократно обращались к представителям платформы с требованием бороться с распространением подобного контента. В ответ администрация соцсети обещала организации принять необходимые для этого меры, однако, по словам Мизулиной, изменений не произошло.

"Прямым текстом идут провокации детей, чтобы они снимали самостоятельно видео в обнаженном виде", – подчеркнула она.

При этом Мизулина заявила о своей уверенности в том, что на данный момент абсолютно безопасных интернет-платформ не существует. По ее мнению, бороться необходимо не с самими социальными сетями, а с теми, кто использует их в качестве инструмента для преступной деятельности.

Ранее глава Лиги подчеркивала, что на видеохостинге YouTube размещаются фейки и экстремистские материалы. По ее словам, сервис уже "заработал на 300 блокировок" за то, что не удаляет запрещенный контент. Однако для решения о его запрете необходима альтернатива, которой на данный момент у этой платформы нет, отметила Мизулина.

