Мизулина заявила, что у YouTube нет альтернативы

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На сегодняшний день у площадки YouTube нет альтернативы, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

"Я не знаю, заблокируют ли YouTube. Должна быть альтернатива, куда пойдет пользователь. Сейчас YouTube прекрасен – в нем есть разные, в том числе советские, фильмы. И все это бесплатно, без рекламы", – отметила она.

Однако глава Лиги безопасного интернета добавила, что на этой платформе также размещаются фейки и экстремистские материалы. По ее словам, YouTube уже "заработал на 300 блокировок" за то, что не удаляет запрещенный контент. Но для принятия решения о его запрете необходима альтернатива, резюмировала она.

Мнение Мизулиной разделяет зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он также указал на враждебность YouTube, однако выступил против его блокировки из-за отсутствия альтернативы.

Парламентарий обратил внимание на отсутствие "русской "Википедии". По его словам, существует только сегмент американского сервиса, в котором "вычистили хорошо относящихся к России редакторов". Парламентарий выразил надежду, что отечественный аналог "Рувики" поможет справиться с дезинформацией.



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