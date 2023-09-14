Роскомнадзор назвал условие возможной блокировки WhatsApp

Фото: depositphotos/Fesenko (WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta)

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), должен удалять те каналы, в которых будет содержаться запрещенная информация. В ином случае мессенджер будет заблокирован в России, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что требования законодательства РФ распространяют свое влияние на все компании, в том числе на мессенджеры и социальные сети, которые работают в стране и ориентируются на российских пользователей.

"Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, и при отказе – к блокировке", – передает слова сотрудников пресс-службы РИА Новости.

Представители Роскомнадзора добавили, что применение определенных мер относительно несоблюдения российских законов зависит от решений руководства компаний. Также ведомство порекомендовало россиянам переходить на отечественные сервисы.

В среду, 13 сентября, WhatsApp открыл доступ к функции создания каналов для пользователей более чем в 150 государствах. Однако на данный момент функция пока что доступна не всем, но в скором времени это изменится, отметили в компании.

В компании добавили, что их цель заключается в разработке сервиса, который позволит создавать рассылку с высоким уровнем конфиденциальности. Именно по этой причине каналы и чаты – это разные функции.

Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что WhatsApp могут заблокировать в России, если корпорация введет в приложение функцию создания русскоязычных каналов. По его словам, ставить под сомнение "антироссийский характер" таких каналов не нужно, поскольку WhatsApp относится к экстремистской корпорации Meta.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вероятную блокировку мессенджера в РФ.



WhatsApp могут заблокировать в РФ после появления в мессенджере каналов