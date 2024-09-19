Экспертиза признала высказывания Лебедева о Мизулиной частным мнением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лефортовский суд Москвы принял результаты экспертизы по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) и дизайнеру Артемию Лебедеву. Эксперт расценил высказывания последнего в адрес Мизулиной как частное мнение. Об этом сообщает ТАСС.

"Приобщаем заключение эксперта, который изучил эти спорные видеоматериалы и установил, что, с одной стороны, это негативные высказывания со стороны Лебедева, но они носят исключительно форму мнения, которое у нас не оспаривается", – заявил представитель дизайнера Калой Ахильгов.

Ахильгов попросил суд отказать в удовлетворении иска Мизулиной. Суд приобщил документы к делу.

Ранее глава Лиги безопасного интернета подала в суд на Лебедева из-за интервью, в котором дизайнер, по версии Мизулиной, порочил ее честь, деловую репутацию, а также затронул личное достоинство. Лебедев принес извинения, однако она отказалась их принимать и пообещала приобщить их к делу.

Позже юрист Алла Георгиева заявила, что, несмотря на извинения блогера, Мизулина может засудить его. Эксперт сказала, что есть доказательства подобных высказываний против Мизулиной, однако у Лебедева, в свою очередь, нет подтверждений того, что Лига приносит вред РФ.