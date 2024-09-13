Блогер Артемий Лебедев заявил, что провинциальных журналистов может заменить ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о ненужности провинциальных журналистов в своем выпуске обзора новостей, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

Так Лебедев прокомментировал новость о снижении спроса на редакторов и копирайтеров. По его мнению, на тех, кто занимается "тупой, механической, бессмысленной работой – типа провинциальных журналистов", спрос действительно уменьшается.

"Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста", – добавил дизайнер.

Однако Лебедев убежден, что люди, которые занимаются созданием сценариев и аналитических текстов, все еще будут востребованы.

Ранее на блогера подала в суд глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что в интервью Лебедева журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) была информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию лиги.

До этого Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета за свои слова на интервью у Дудя. Он объяснил, что никогда не оскорбляет настолько напрямую людей, а тем более не борется с женщинами. Однако блогер подчеркнул, что все еще не поддерживает общественную деятельность Мизулиной.

Глава лиги безопасного интернета не приняла извинения Лебедева. Она сказала, что включит в исковое заявление и другие видео блогера, имеющие оскорбительный характер в ее адрес и в сторону лиги.