Глава Лиги безопасного интернета Мизулина подала в суд на Дудя и Лебедева

Фото: youtube.com/@vdud (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Лига безопасного интернета и ее глава Екатерина Мизулина подали в Лефортовский суд Москвы иск о защите чести и достоинства блогерам Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) и Артемию Лебедеву. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организации.

Мизулина заявляла, что в интервью Дудю была информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию лиги. В связи с этим организация потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Деньги направят на помощь семьям участников спецоперации на Украине, уточняла Мизулина.

Ранее Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета за свои слова на интервью у Дудя. Он объяснил, что никогда не оскорбляет настолько напрямую людей, а тем более не борется с женщинами. Однако блогер подчеркнул, что все еще не поддерживает общественную деятельность Мизулиной.

Глава лиги безопасного интернета не приняла извинения Лебедева. Она сказала, что включит в исковое заявление и другие видео блогера, имеющие оскорбительный характер в ее адрес и в сторону лиги.