Депутат Останина: Генпрокуратуре РФ необходимо проверить интервью Лебедева Дудю

Фото: youtube.com/@vdud (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом)

Депутат Госдумы Нина Останина направила в Генеральную прокуратуру РФ обращение, в котором попросила проверить интервью блогера и дизайнера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию депутата в ее телеграм-канале.

Она указала на то, что комитет Госдумы по защите семьи недоволен поведением и высказываниями Лебедева, в которых содержится много нецензурной лексики и оскорблений в адрес различных лиц и организаций. Останина назвала подобные заявления дизайнера недопустимы на фоне вторжения украинских военнослужащих в Курскую область, атак ВСУ на мирных граждан Белгородской области и теракта в "Крокус Сити Холле".

Речь идет, в частности, о высказываниях блогера в адрес общественной организации "Голос Беслана" и ассоциации "Матери Беслана", которые помогают пострадавшим и погибшим от терактов.

1 августа на YouTube-канале Дудя было опубликовано интервью с Лебедевым, в ходе которого блогер раскритиковал Лигу безопасного интернета. В ответ ее глава Екатерина Мизулина заявила, что планирует подать в суд иск против дизайнера и журналиста о защите чести и достоинства.

Глава Лиги безопасного интернета потребовала возместить моральный ущерб, нанесенный ей и организации после интервью, в размере 10 миллионов рублей. По ее словам, эти средства будут направлены на помощь семьям участников СВО.

Позже Лебедев извинился за сказанное. Он уточнил, что не пытался как-либо обидеть Мизулину, однако по-прежнему не поддерживает общественную деятельность, которой она занимается.

В свою очередь, Мизулина отказалась принимать извинения и пообещала приобщить их к делу вместе с остальными видео блогера, размещенными на площадке VK на протяжении последнего года и имеющие оскорбительный характер в ее адрес и в сторону Лиги безопасного интернета.

Мизулина добавила, что хотела бы также услышать позицию VK по поводу интервью их сотрудника иноагенту и узнать, разделяет ли компания позицию Лебедева по поводу деятельности общественной организации "Матери Беслана" и гибели Евгения Пригожина.

