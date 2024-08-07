Юрист Георгиева: Мизулина может засудить Лебедева, несмотря на извинения

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина может засудить блогера Артемия Лебедева, несмотря на его извинения, уверена юрист Алла Георгиева. Об этом она рассказала в беседе с Москвой 24.

"В том, что извинился публично, он, конечно, молодец, что хотя бы извинился, это признал, что, наверное, не так он сказал, не так выразился. Но он выразился как выразился. А другой человек понял так, как он понял", – уточнила юрист.

Мизулина, добавила Георгиева, восприняла слова блогера оскорбительными и порочащими ее честь, поэтому иск имеет хорошие шансы, несмотря на публичные извинения. Эксперт сказала, что есть доказательства подобных высказываний против Мизулиной, однако у Лебедева, в свою очередь, нет подтверждений того, что Лига приносит вред РФ.

"Соответственно, тогда у нее есть шансы, потому как другая сторона не представляет доказательств, считать эту распространенную о ней информацию как порочащую. Потому что если бы он так сказал и представил бы доказательства, тогда бы это бы не порочило никакой чести, достоинства и деловую репутацию", – сказала юрист.

Также Мизулина имеет право на компенсацию, если иск подтвердят в суде. Так как интервью было опубликовано в публичном поле, то у кого-то могло сложиться негативное мнение о ней, а кто-то, возможно, отписался, предположила юрист. В таком случае если возникли "печальные последствия", а Мизулина "переживала до невозможности", то компенсация будет уже в большом размере.

При этом эксперт не думает, что ей присудят 10 миллионов рублей, так как компенсацию выплачивают за моральные страдания, в которые входят как физические, так и нравственные переживания. Чтобы подтвердить первые, сказала Георгиева, нужны документы от врача, что действительно состояние здоровья подорвалось.

"А нравственные – то, что ей было неприятно, то, что ей было обидно, что про нее так сказали", – объяснила она.

Если все это подтвердится, то ей действительно могут выплатить какую-то большую сумму, но точно не такую, которую запросила Мизулина, сказала юрист.

"Суд в любом случае снизит, даже если человек попросит пять рублей, он снизит до 4, до 3 рублей", – заключила Георгиева.

Поводом для намерений Мизулиной подать в суд на Лебедева послужило интервью, в котором блогер, по версии главы Лиги, порочил ее честь, деловую репутацию, а также затронул личное достоинство. Позже Лебедев принес свои извинения, однако она отказалась их принимать и пообещала приобщить их к делу.

