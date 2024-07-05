Мизулина призвала проверить комика Гудкова на предмет дискредитации армии РФ

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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить комика Александра Гудкова на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню "Я русский", чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации", – утверждает Мизулина.

Она также задалась вопросом, почему Гудков до сих пор не признан в России иностранным агентом.

В Генпрокуратуру ранее поступал запрос проверить на предмет дискредитации ВС РФ музыкальную группу "Каста". Как утверждалось, члены коллектива публично критиковали спецоперацию на Украине и российские власти, а также выступали в поддержку лиц, чья деятельность признана экстремистской.

Блогеру Анастасии Ивлеевой также был выписан штраф за дискредитацию армии РФ в апреле этого года. Она разместила в своих соцсетях публикацию, содержание которой выражало негативное отношение к СВО. Сама Ивлеева при этом вину не признала.