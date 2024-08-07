Мизулина отказалась принимать извинения Лебедева

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Она пообещала приобщить видеозапись с извинениями Лебедева к иску в суд. Также Мизулина добавила, что включит в заявление все остальные видео блогера, размещенные на площадке VK на протяжении последнего года и имеющие оскорбительный характер в ее адрес и в сторону Лиги безопасного интернета.

"Одно дело критиковать по делу и аргументировать свою позицию. Я к такой критике отношусь хорошо. Другое дело – пулять оскорбления в воздух на большую аудиторию", – объяснила Мизулина.

Она подчеркнула, что хотела бы также услышать позицию VK по поводу интервью их сотрудника иноагенту и узнать, разделяет ли компания позицию Лебедева по поводу деятельности общественной организации "Матери Беслана" и гибели Евгения Пригожина.

1 августа на YouTube-канале Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ) было опубликовано интервью с Лебедевым, в ходе которого блогер раскритиковал Лигу безопасного интернета. В ответ Мизулина заявила, что планирует подать в суд иск против дизайнера и журналиста о защите чести и достоинства. Она потребовала возместить моральный ущерб, нанесенный ей и организации после интервью, в размере 10 миллионов рублей. По ее словам, эти средства будут направлены на помощь семьям участников СВО.

Позже Лебедев извинился за сказанное. Он уточнил, что не пытался как-либо обидеть Мизулину, однако по-прежнему не поддерживает общественную деятельность, которой она занимается.

