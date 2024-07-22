Мизулина обвинила блогера Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться

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Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве, публикации персональных данных граждан и других правонарушениях, а также призвала его извиниться перед чеченцами и россиянами.

"Мы вроде живем в правовом государстве? Мало того, что скамер не уважает ислам, который запрещает казино, и вовлекает детей в азартные игры, так еще и в очередной раз подает дурной пример для молодежи", – написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что про него уже сделали разоблачение на одном из видеохостингов, после которого Тамаев в открытом доступе опубликовал личные данные не только автора ролика, но и его родственников. Кроме того, он заставил молодого человека приехать в Чечню, чтобы принести извинения.

По словам Мизулиной, нормальные люди подают иск в суд, если считают свою честь опороченной или выявляет недостоверную информацию.

В свою очередь, поддержку в адрес блогера выразил министр по делам национальной политики Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

В беседе с "Вечерней Москвой", он заявил, что в России, нет других проблем, кроме Тамаева.

"Появились непонятно зачем и кем созданные организации с непонятно откуда нарисовавшимися руководителями этих организаций, которые постоянно пишут какие-то заявления, постят негативные, критикующие Асхаба материалы", – заявил Дудаев.

Министр также опроверг информацию о наказании Тамаева путем лишения его имущества и порекомендовал "оставить в покое" блогера. Помимо этого, Дудаев подчеркнул, что блогер не боится показать свою твердую гражданскую позицию на большую аудиторию, регулярно помогает участникам СВО, пропагандирует спорт и является патриотом.

Ранее Мизулина призвала проверить комика Александра Гудкова на предмет дискредитации армии РФ. По ее словам, он на своих шоу высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, а также заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню "Я русский", чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации.