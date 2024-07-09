Мизулина обратится в Генпрокуратуру для проверки группы "Кис-Кис"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/кис-кис

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру из-за рок-группы "Кис-Кис", пишет "Газета.ру" со ссылкой на ее телеграм-канал.

Поводом послужило видеообращение участников СВО, руководителей "Молодого Десанта" из Донецка и Волгограда. По словам Мизулиной, группа выступала против СВО и до сих пор проводит концерты, маскируя их под "выставку кошек".

Такой случай, добавила она, зафиксировали в феврале 2024 года. Также коллектив якобы планирует "выставки" 3 и 4 сентября в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сотрудники СКР начали доследственную проверку против основателя рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в России иноагентом). В беседе с пранкерами он пожелал Украине победы и допустил, что в будущем может помочь армии Киева. Теперь его слова проверяют на признаки публичных призывов к экстремистской деятельности.

