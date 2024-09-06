В России снизился спрос на копирайтеров и редакторов из-за ИИ

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Рост популярности нейросетей привел к снижению числа вакансий на позиции копирайтера и редактора. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Согласно газете, с января по август 2024 года на hh.ru было опубликовано 13,6 тысячи вакансий копирайтера, что на 23% меньше, чем за тот же промежуток прошлого года. Число вакансий на должность редактора тоже сократилось, с 12,6 тысячи в первые восемь месяцев 2023 года до 7 тысяч с начала 2024 года.

Несмотря на снижение как количества вакансий, так и зарплат, предлагаемых копирайтерам и редакторам, представители фриланс-бирж считают, что еще нельзя говорить о полной замене этих специалистов генеративными сервисами.

Директор по развитию биржы фриланса "Адвего" Максим Сергеев отметил, что число заказов на копирайтинг на бирже постоянно растет, а оценивать спрос на работу этих специалистов, по данным классифайдов, неверно, ведь рынок копирайтинга заполнен в основном разовыми заказами.

Уменьшение вакансий на сайтах по поиску работы также может быть связано со сменой способов поиска самих копирайтеров и редакторов. Такой точки зрения придерживается управляющий партнер digital-компании JetStyle Наталья Устименко. По ее словам, вакансии все чаще появляются в телеграм-каналах, связанных с поиском работы.

Другим аргументом в пользу копирайтеров может служить тот факт, что на контент, созданный ИИ, отрицательно реагируют поисковые системы. Так, например, Гугл пессимизирует страницы с текстами, написанными нейросетью.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту рассказала о будущем поисковиков браузера. По ее мнению, поисковики научатся определять предпочтения пользователей, станут работать с голосовым и визуальным вводом, а также смогут оптимизировать контент под желания потребителей.