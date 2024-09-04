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04 сентября, 15:45

Технологии

"Техно": столичные разработчики создали нейросеть для поиска домашних животных

"Техно": столичные разработчики создали нейросеть для поиска домашних животных

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Столичные разработчики создали нейросеть для поиска домашних животных. Хозяину нужно загрузить фотографию в чат-бот, чтобы найти пропавшего питомца. Искусственный интеллект сравнит изображение со снимками в базе данных и сообщит владельцу, если хвостатый друг был где-то замечен.

Новую технологию поиска кошек и собак будут испытывать в нескольких регионах России. Как работает сервис? Подробнее – в программе "Техно".

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