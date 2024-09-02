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02 сентября, 19:00

Общество

"Интервью": Ирина Каклюгина – о развитии проекта "Московская электронная школа"

"Интервью": Ирина Каклюгина – о развитии проекта "Московская электронная школа"

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Как проходит модернизация школ в Москве? С какими нововведениями столкнутся школьники в новом учебном году? Каких результатов достигли выпускники столичных школ? Как будет проходить профориентация школьников? И что в будущем ждать от проекта "Московская электронная школа"?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответила министр правительства Москвы и руководитель департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина.

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