"Интервью": Ирина Каклюгина – о развитии проекта "Московская электронная школа"

Как проходит модернизация школ в Москве? С какими нововведениями столкнутся школьники в новом учебном году? Каких результатов достигли выпускники столичных школ? Как будет проходить профориентация школьников? И что в будущем ждать от проекта "Московская электронная школа"?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответила министр правительства Москвы и руководитель департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина.