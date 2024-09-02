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02 сентября, 07:20

Мэр Москвы

Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

С 2011 года правительство Москвы уделяет огромное внимание формированию качественной городской среды. Данная задача останется приоритетом и на ближайшие годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам градоначальника, современная Москва является одним из самых благоустроенных и комфортных городов мира.

"Уютные дворы, зеленые парки, красивые набережные, безопасные улицы, яркий свет в вечернее время, безграничные возможности для отдыха и досуга создают комфорт повседневности для 13 миллионов москвичей и привлекают многочисленных туристов", – указал он.

Основные задачи правительства столицы в сфере повышения качества городской среды до 2030 года:

  • обеспечить комплексное благоустройство территории города и постоянное обновление ранее выполненных проектов;
  • привлекать к работе лучших специалистов-дизайнеров;
  • использовать качественные и долговечные материалы;
  • внедрять современные технические решения.

Собянин отметил, что благоустройство улиц и площадей является визитной карточкой столичной программы благоустройства. Благодаря расширению тротуаров и ликвидации хаотичной парковки улицы возвращаются москвичам. Так, число пешеходов после благоустройства растет в 1,5–2 раза, а на многих центральных улицах – даже в 4 раза.

"Новые деревья дают желанную тень в жаркие дни. Радуют глаз многочисленные цветники и газоны. Да и на небо лучше смотреть, когда оно свободно от бесконечной паутины проводов", – добавил мэр Москвы.

С 2011 года были благоустроены на новом качественном уровне 825 улиц и площадей – 18% от общего числа улиц в старых границах Москвы. Всего же их 4 504 – большинство находится в приличном состоянии, а на многих в прошлые годы уже был выполнен ремонт и частичное благоустройство. Тем не менее в комплексе к работам на этих улицах пока еще не приступали.

"Поэтому мною было дано поручение разработать программу благоустройства всех московских улиц. Что будем делать, можно увидеть на примере работ, которые проходят в этом году", – подчеркнул Собянин.

Формат комплексного благоустройства улиц предполагает качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов при помощи благоустройства территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне.

Во время работ специалисты обновляют дорожное полотно, обустраивают удобные подходы и подъезды к жилым домам, места для отдыха, стелы навигации и прочие элементы городской среды.

Всего с 2024 по 2028 год планируется привести в порядок 3 679 улиц в старых границах Москвы. Такие же проекты будут реализованы и в новых районах города.

Еще одной большой задачей является ремонт 19 основных вылетных магистралей. Большинство из них были благоустроены и реконструированы 8–10 лет назад.

"Пора вернуться к ним – подновить то, что обветшало, добавить зелени деревьев, отремонтировать фасады домов и сделать художественную подсветку зданий", – заключил мэр столицы.

В Москве ранее завершили обновление дорожного покрытия на одной из главных центральных магистралей – Тверской улице. В ходе работ сотрудники комплекса городского хозяйства заменили 34 тысячи квадратных метров асфальта от Моховой улицы до Пушкинской площади.

Кроме того, стало известно, что специалисты приступят к ремонту тоннеля Бориса Галушкина в четвертом квартале текущего года. Постройка расположена на пересечении одноименной улицы и проспекта Мира. В ходе работ специалисты не будут полностью закрывать сооружение.

Работы по замене асфальтового покрытия завершились на участке Тверской улицы

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