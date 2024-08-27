Дорожное покрытие на Тверской обновили с помощью материалов столичного производства

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В Москве завершили обновление дорожного покрытия на одной из главных центральных магистралей – Тверской улице. В ходе работ сотрудники комплекса городского хозяйства заменили 34 тысячи квадратных метров асфальта от Моховой улицы до Пушкинской площади. Поставку битумных материалов для обновления дорожного покрытия обеспечила "Газпром нефть", сообщили в компании.

Полимерно-битумные вяжущие материалы для столичных улиц произведены на Московском НПЗ и являются ключевым связующим компонентом асфальтобетона. Отмечается, что они адаптированы под высокую эксплуатационную нагрузку городской транспортной инфраструктуры и климатические особенности столичного региона. Такие материалы делают покрытие более устойчивым к деформациям и разрушению, образованию трещин и колеи, продлевая срок его службы до 2,5 раза, пояснили специалисты компании.

"Дорожное полотно на Тверской улице четыре года эксплуатировалось без ремонта. При этом суточный трафик здесь один из самых высоких в городе и превышает сотни тысяч автомобилей. "Главная артерия" подвергается активному воздействию реагентов и уборочных машин", – отметила заместитель генерального директора "Газпромнефть – Битумные материалы" по коммерческой деятельности Лилия Жукова.

Она добавила, что произведенные на МНПЗ материалы для дорожного покрытия применялись при замене полотна на Тверской и в 2020 году, и при полной реконструкции улицы в 2016 году.

Ранее сообщалось, что дорожное покрытие на Тверской улице заменили всего за 40 часов. Работы велись круглосуточно, в них были задействованы 500 единиц техники и почти тысяча человек.