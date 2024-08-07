Специалисты отремонтируют тоннель Бориса Галушкина на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты приступят к ремонту тоннеля Бориса Галушкина в четвертом квартале текущего года, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Постройка расположена на пересечении одноименной улицы и проспекта Мира. В ходе работ специалисты не будут полностью закрывать сооружение, уточнил вице-мэр. Вместо этого запланированы поэтапные перекрытия.

В рамках обновления будет заменена защитно-декоративная облицовка с подсистемой крепления, которая стала разрушаться под воздействием климатических факторов и вибрационного воздействия, на новое типа "фронтон", уточнил Бирюков.

Капитальные работы запланированы и на Костомаровском мосту в центре столицы. Специалисты заменят гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие. Кроме того, будут отремонтированы тротуары и лестничные сходы, обновлению подлежат и несущие конструкции сооружения. При этом ремонт не затронет трамвайные рельсы.

