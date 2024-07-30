Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году свыше 150 инженерных сооружений будут отремонтированы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Как он утверждает, работы запланированы на 24 эстакадах, 57 мостах и путепроводах, включая переправы "Живописный" и "Шелепихинский". Вдобавок обновить инженерные сооружения собираются в 4 тоннелях: "Гагаринский", "Лефортовский", "Бориса Галушкина" и тоннель на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. Кроме того, специалисты отремонтируют конструкции в 26 подземных и 13 надземных пешеходных переходах, а также на 3 фонтанах.



При этом на каждом из объектов будут реализованы разные виды работ: на мостах, эстакадах и путепроводах будут установлены новые деформационные швы, а при необходимости – приведены в порядок дренажные системы и гидроизоляция. В свою очередь, в тоннелях специалисты сделают ремонт, а в пешеходных переходах заменят инженерные системы.

"Причалы "Сетунь" на Воробьевской набережной и "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко уже привели в порядок", – уточнил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построено 1 360 километров новых дорог – крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метро и местных проездов. Градоначальник отметил, что в этом году планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений, таких как путепроводы, пешеходные мосты и переходы.

