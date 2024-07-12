Собянин: более 40 путепроводов и пешеходных мостов введут в Москве в этом году

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Сергей Собянин рассказал об итогах строительства дорог в Москве за прошедшее полугодие в своем личном блоге.

Мэр напомнил, что с 2011 года в столице построено 1 360 километров новых дорог – крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метро и местных проездов. Градоначальник отметил, что в этом году планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений, таких как путепроводы, пешеходные мосты и переходы.

По его словам, в первом полугодии было завершено строительство 12,3 километра дорог, среди которых 8 искусственных сооружений, в том числе два новых путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе торгового центра "Мега Теплый Стан". Благодаря этим путепроводам существенно сократится перепробег автотранспорта, так как теперь водителям не нужно будет делать крюк длиной порядка 7 километров через МКАД. Кроме того, подъезд к магазинам стал в 3 раза быстрее, чем был раньше. Новые путепроводы улучшили транспортное обслуживание не только для посетителей "Меги", но и для более чем 115 тысяч жителей поселений Газопровод и Коммунарки.

Собянин добавил, что в конце марта была завершена реконструкция путепровода через железнодорожные пути МЦД–3 и строительство новых съездов в районе 24-25 километров Ленинградского шоссе. Эти дорожные сооружения облегчили путь в аэропорт Шереметьево, а также создали возможность для строительства дополнительных железнодорожных путей ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

Мэр заявил, что в марте были досрочно завершены основные работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, благодаря чему пропускная способность развязки выросла примерно в 1,5 раза. Это значительно улучшило транспортную доступность Капотни, Люблино, Марьино и подмосковных городов Дзержинский и Котельники.

Градоначальник отметил, что до конца года будут завершены еще несколько крупных объектов, среди который участок новой автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от метро "Коммунарка" до улицы Поляны, а также участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Благодаря этим проектам южное направление МСД соединится с Варшавским, Симферопольским, Калужским, Киевским, Боровским и Минским шоссе.

Собянин также рассказал, что новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 соединит улицы 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную в районе Алтуфьевском, что позволит организовать прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до Широкой улицы с выходом на МСД, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

В ТиНАО, по словам мэра, до конца года будет построена первая очередь дублера Калужского шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок.

Мэр Москвы подчеркнул, что строительство дорог в столице идет в соответствии с требованиями национального проекта "Безопасные качественные дороги" – с применением современных технологий, экологичных и износостойких материалов, интеллектуальных систем управления и освещения.

Ранее Собянин подписал постановление, в рамках которого должны обновить примерно один километр дорог, в том числе две-три полосы движения в каждом направлении 1-й Хуторской и Башиловской улиц, а также две полосы в каждом направлении Старого Петровско-Разумовского проезда. Кроме того, там сделают дополнительные светофоры, проложат велодорожки и обустроят наземные пешеходные переходы. Реконструкция улучшит транспортное обслуживание примерно 300 тысяч человек, которые живут и работают в Савеловском, Тимирязевском и Бутырском районах.

