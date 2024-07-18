Костомаровский мост в центре Москвы будет капитально отремонтирован

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт Костомаровского моста в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта", – цитирует его телеграм-канал ведомства.

Бирюков напомнил, что мост в Таганском районе был построен в 1941 году на месте старого кирпичного арочного моста и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

В ходе проведения работ движение транспорта не будет закрыто полностью. Вместо этого на период ремонта было решено ввести поэтапное перекрытие полос.

Специалисты хозяйства заменят гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие. Кроме того, будут отремонтированы тротуары и лестничные сходы, обновлению подлежат и несущие конструкции сооружения. При этом ремонт не затронет трамвайные рельсы.

К настоящему моменту было выполнено уже около 20% от общего объема работ. Завершить их планируется до конца 2024 года.

В сообщении отметили, что в течение последних 12 лет все мостовые сооружения города прошли различные виды ремонта. За счет этого удалось продлить срок их эксплуатации и создать более комфортные условия для передвижения водителей и пешеходов.

Между тем за период, прошедший с 2011 года, в Москве было построено 1 360 километров новых дорог. При этом в течение 2024 года планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений, таких как путепроводы, пешеходные мосты и переходы.