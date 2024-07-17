Собянин: основные строительные работы на Южной рокаде завершатся до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Основные строительные работы по Южной рокаде планируется завершить до конца этого года, на данный момент она готова на 91%. Строительство разделено на восемь участков, из них пять уже завершены, еще три находятся в работе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Строим и реконструируем дороги от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка общей протяженностью 9,1 километра. На участке семь путепроводов и три подземных пешеходных перехода", – рассказал мэр столицы.

Кроме того, специалисты реконструируют улицу Донецкую на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной протяженностью 1,9 километра. Также завершаются допработы на одном из элементов Южной рокады – транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Участок включает также три путепровода, пять эстакад, подземный и два надземных перехода.

Собянин отметил, что Южная рокада является крупнейшей московской магистралью длиной в 40 километров. Она проходит от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля, пересекая при этом Ленинский проспект, Можайское, Каширское и Варшавское шоссе.

В столице также планируют возвести три новые дороги по концессионным соглашениям. Эти трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов столицы, в которых проживают порядка 1,3 миллиона человек.

С 2011 года в Москве было построено 1 360 километров новых дорог – крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метрополитена и прочие. В этом году планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений, таких как путепроводы, пешеходные мосты и переходы.