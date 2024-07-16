Собянин: три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве возведут три новые дороги по концессионным соглашениям. Эти трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов столицы, в которых проживают порядка 1,3 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Одна из этих дорог свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая соединит север столицы с деловым центром "Москва-Сити" и застройкой Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

По данным Собянина, третья автомагистраль свяжет бывшую промзону ЗИЛ с югом и юго-западом в обход ТТК

С 2011 года в столице построили 1 360 километров новых дорог – крупных городских магистралей, развязок, подъездов к станциям метрополитена и местных проездов. В этом году планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров дорог, в том числе более 40 искусственных сооружений, таких как путепроводы, пешеходные мосты и переходы.

В начале июля подошли к концу строительно-монтажные работы по созданию плоскостной парковки возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) "Текстильщики". Общая площадь парковочного пространства составит 2 700 квадратных метров и сможет вместить 81 автомобиль.