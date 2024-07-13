Столичные камеры выявили более 10 млн случаев превышения скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичные камеры выявили более 10 миллионов случаев превышения скорости за первое полугодие 2024 года, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Там уточнили, что каждое шестое ДТП с пострадавшими происходит из-за несоблюдения скорости на дороге. За период с января по июнь текущего года это стало причиной 616 аварий. В целом за это время дорожные камеры выявили 21 600 случаев, когда горожане превышали скорость на 60 километров в час и более.

Выяснилось, что чаще всего нарушения фиксировали на Киевском шоссе в Новомосковском округе, на двух участках Садового кольца: на Земляном Валу у метро "Курская" и на Самотечной эстакаде возле станции метро "Сухаревская", на проспекте Маршала Жукова у МКАД и на пересечении ТТК и Ленинградского проспекта.

"Для сравнения: превышение скорости до 40 километров в час мы зафиксировали 9,88 миллиона раз, а на 40–60 км/ч – 216 тысяч раз", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Ранее правительство страны утвердило требования к дорожным камерам, которые фиксируют нарушения ПДД. Так, с 1 сентября 2024 года их можно будет устанавливать на аварийно-опасных участках дорог, на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП одного вида с материальным ущербом, или две аварии одного вида, или четыре происшествия независимо от их вида, в результате которых были погибшие или пострадавшие.

