В метро появился тематический поезд "Москва – молодежная столица России"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Метро Москвы и комитет общественных связей и молодежной политики столицы запустили тематический поезд "Москва – молодежная столица России". Представленная в вагонах информация расскажет о проектах, программах, конкурсах и событиях, которые коснутся молодых жителей города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Брендированный состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии метро на протяжении полугода, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем рассказывать пассажирам о полезных и интересных проектах столицы", – подчеркнул он.

Пассажиры тематического поезда также смогут узнать о мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы". Оно позволяет молодым жителям столицы пользоваться бесплатными сервисами. Речь идет, например, о коворкингах, залах для мероприятий, творческих студиях и прочих пространствах.

Вместе с тем один из вагонов этого поезда было решено посвятить другой молодежной столице России – Владивостоку.

"Благодаря запуску тематического поезда "Москва – молодежная столица России" горожане смогут открыть для себя еще больше событий, проектов и программ, которые реализуются для молодых людей в городе. Мы уверены, что каждый найдет что-то полезное для развития своего потенциала", – отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Московское метро не впервые поддерживает инициативы, связанные с развитием потенциала молодежи города. Так, в 2023 году во время ночного перерыва на станции "Москва-Сити" было организовано мероприятие, в ходе которого участникам в интерактивном формате рассказали о перспективных проектах страны в области науки и технологий. Это событие было приурочено ко Дню молодежи.

Между тем в рамках проекта "Экскурсии в метро" для горожан организуют ночные прогулки по метрополитену. Все желающие могут узнать секреты о работе подземки, а также о том, как функционируют различные электродепо. Ближайшая экскурсия запланирована на 19 июля.