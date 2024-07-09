Метро Москвы пригласило горожан на ночную прогулку в электродепо

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В рамках проекта "Экскурсии в метро" для горожан организуют ночные прогулки по метрополитену, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие могут узнать секреты о работе подземки, а также об истории и о том, как функционируют различные электродепо.

"Каждый желающий во время экскурсий сможет ознакомиться с работой, обычно скрытой от глаз пассажиров, в электродепо разных эпох – от старейших до самых современных", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ближайшая экскурсия намечена на 19 июля. Начнется она с прогулки в электродепо "Измайлово", а оттуда экскурсанты отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро с остановками на станциях "Партизанская", "Электрозаводская" и "Площадь Революции".

Также горожане могут посетить электродепо "Калужское", "Красная Пресня", "Измайлово", "Лихоборы", "Сокол" и "Митино", а еще Краснопресненское трамвайное депо и трамвайное депо имени И. В. Русакова.

Помимо того, для гостей проводят уникальные экскурсии на ретротрамвае "Татра-Т2", а в метро можно прокатиться на ретропоезде. Всего в столичной подземке работает 22 электродепо. В них поезда проходят ежедневное обслуживание, чтобы поездки пассажиров оставались всегда безопасными и комфортными. По поручению Сергея Собянина с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 депо.

Ранее департамент культурного наследия опубликовал тематический экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Новодевичьего монастыря. Прогулка включает 10 мест, среди которых башни монастыря, Преображенская, Амвросиевская и Успенская церкви, колокольня, Смоленский собор, а также часовня-усыпальница известной в России семьи предпринимателей Прохоровых.

