09 июля, 12:41Транспорт
Метро Москвы пригласило горожан на ночную прогулку в электродепо
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В рамках проекта "Экскурсии в метро" для горожан организуют ночные прогулки по метрополитену, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Все желающие могут узнать секреты о работе подземки, а также об истории и о том, как функционируют различные электродепо.
"Каждый желающий во время экскурсий сможет ознакомиться с работой, обычно скрытой от глаз пассажиров, в электродепо разных эпох – от старейших до самых современных", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ближайшая экскурсия намечена на 19 июля. Начнется она с прогулки в электродепо "Измайлово", а оттуда экскурсанты отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро с остановками на станциях "Партизанская", "Электрозаводская" и "Площадь Революции".
Также горожане могут посетить электродепо "Калужское", "Красная Пресня", "Измайлово", "Лихоборы", "Сокол" и "Митино", а еще Краснопресненское трамвайное депо и трамвайное депо имени И. В. Русакова.
Помимо того, для гостей проводят уникальные экскурсии на ретротрамвае "Татра-Т2", а в метро можно прокатиться на ретропоезде. Всего в столичной подземке работает 22 электродепо. В них поезда проходят ежедневное обслуживание, чтобы поездки пассажиров оставались всегда безопасными и комфортными. По поручению Сергея Собянина с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 депо.
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