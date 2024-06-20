Посвященный колледжам Москвы поезд запущен на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На Арбатско-Покровской линии московского метро начал курсировать тематический поезд, который посвящен системе среднего профессионального образования города, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр, что Москва ведет борьбу со стереотипами о рабочих специальностях. Именно по этой причине было решено продемонстрировать, как в настоящее время выглядят современные колледжи и потенциальные места работы будущих студентов. Ракова подчеркнула, что они современны и технологичны, а также открывают для выпускников различные перспективы.

Она рассказала, что в состав поезда вошли 10 вагонов с дизайном, содержащим информацию о профессиях, которые можно получить в столичных колледжах.

"В вагонах поезда можно полностью окунуться в мир столичного профобразования и познакомиться с историями успешных выпускников. В оформлении состава участвовали и сами студенты – учащиеся Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина. Символично, что состав выходит на линию сегодня – 20 июня – в день старта приемной кампании в столичных колледжах", – отметила заммэра.

В этом поезде пассажиры смогут познакомиться с наиболее востребованными специальностями. Каждый вагон было решено посвятить одной из отраслей городской экономики, для работы в которых готовят профессионалов колледжи столицы. В их число вошли промышленность, гостеприимство, здравоохранение, строительство, информационные технологии, безопасность и право, а также креативная индустрия, образование и социальная сфера. Также выгоны были посвящены транспорту, торговле и финансам. При этом во всем поезде были размещены фотографии успешных студентов и выпускников.

Так, в оформление вагона, который был посвящен ИТ-отрасли, включили информацию о программистах, системных администраторах и тестировщиках. Сфера гостеприимства представлена в вагоне профессиями повара, кондитера и визажиста. Среди строительных специальностей в дизайне поезда упомянули столяров, архитекторов и реставраторов.

В вагоне, посвященном сфере безопасности, пассажиры смогут ознакомиться с информацией о профессиях спасателя, полицейского и пожарного. В вагоне торговли и финансов можно будет узнать о бухгалтерах и финансистах. Один из самых креативных вагонов поезда расскажет москвичам о профессиях аниматора-мультипликатора, графического дизайнера и звукооператора. Промышленная отрасль представлена в составе робототехниками, слесарями и операторами беспилотников.

Один из вагонов был посвящен автомеханикам, логистам, машинистам локомотива и слесарям-электрикам метрополитена. Также в поезде удастся узнать, сколько шагов в день делают медсестры, в чем различия между работой фельдшера и врача, и без какого специалиста поставить диагноз пациенту не удастся. Поездка в поезде также познакомит москвичей с профессиями воспитателя, учителя начальных классов и физической культуры.

"Мы не только готовим специалистов в собственном корпоративном университете, но и активно сотрудничаем со столичными колледжами, выпускников которых ждем в транспортном комплексе столицы. Все наши сотрудники получают стабильный доход и социальные гарантии правительства Москвы, как поручил Сергей Собянин", – подчеркнул в свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в колледжах города началась приемная кампания. В 2024 году абитуриенты могут подать заявление на поступление до 15 августа сразу в пять учреждений и выбрать в каждом по три образовательные программы. Кроме того, в этом году число бюджетных мест на самых популярных направлениях было решено увеличить на 10 тысяч.