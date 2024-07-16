Стоимость проезда по трассе М-11 составит от 3,2 тыс руб для легковых авто

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Стоимость проезда по трассе М-11 "Нева", включая северный обход Твери, но без учета участка с 15-го по 58-й километр дороги в Московской области, составит от 3,2 тысячи рублей для легковых автомобилей и от 6,6 тысячи рублей – для грузовых, сообщает ТАСС со ссылкой на госкомпанию "Автодор".

С понедельника по четверг легковые автомобили смогут по ней проехать за 3,23 тысячи рублей, а грузовые – за 6,63 тысячи рублей. При этом с пятницы по воскресенье стоимость проезда для легковушек возрастет до 3,45 тысячи рублей, а для грузовых – до 7,45 тысячи рублей.

Кроме того, предусмотрены абонементы, которые позволят сэкономить до 30% за проезд по участку. Проезд по северному обходу Твери для легковых машин, независимо от дня недели, обойдется в 540 рублей, а для грузовиков – в 970 рублей.

Владимир Путин открыл новый и последний участок трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом 16 июля. По словам президента, благодаря открытию участка северного обхода Твери на этой трассе время в пути между столицей и Петербургом сократится на час.

На церемонию открытия лидер РФ приехал на машине Lada Aura. До этого Путин назвал этот автомобиль хорошим.