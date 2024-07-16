Путин открыл последний участок трассы М-11 между Москвой и Петербургом

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Владимир Путин открыл новый и последний участок трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом.

По словам президента, благодаря открытию участка Северного обхода Твери на трассе М-11 время в пути между столицей и Петербургом сократится на час.

"Мы с коллегой разговаривали: у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно", – сказал глава государства на открытии нового участка дороги.

Президент приехал на открытие за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.

Строительство участка трассы началось весной 2022 года. Объект вводят на год раньше запланированного срока. Он станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга можно запустить через 5 лет. Он отметил, что срок в пять лет отсчитывается с 2024 года. За это время, по его словам, по трассе можно запустить полноценное движение.

