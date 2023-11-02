Правительство РФ решило продлить автомагистраль М-12 до Тюмени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Михаил Мишустин подписал постановление о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 "Восток" должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень", – уточнили в кабмине РФ.

Трассу планируют продлить за счет включения в ее состав других дорог: участка трассы М-7 "Волга" – от Казани до Дюртюли, новой дороги Дюртюли – Ачит, участка Ачит – Екатеринбург автодороги Пермь – Екатеринбург, а также автодороги от Екатеринбурга до Тюмени.

В результате продление магистрали будет выполнено в основном за счет реконструкции дорожного полотна, что позволит завершить дорогу уже в следующем году. Уточняется, что соответствующий документ с подписью премьер-министра РФ будет размещен на сайте позднее.

Также в правительстве заявили, что присвоение названия М-12 потребует переименований других автотрасс. Название изменят для трассы Хабаровск – Находка, которая до этого и носила аналогичное название "Восток". Также изменят название участка трассы М-7 "Волга", которая утратит фрагмент от Казани до Уфы.

Главный участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса был открыт 8 сентября 2023 года Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным. В тот день также запустили движение по финишному участку Московского скоростного диаметра (МСД), который обеспечит прямой выход на федеральную трассу М-12 "Восток".

Президент отметил, что трасса позволит вдвое сократить время в пути между городами. При этом на востоке столицы заработает новый отрезок дороги, что соединит трассы М-12 и М-11 до Санкт-Петербурга. В выходные сразу после открытия М-12 по ней проехало более 88 тысяч автомобилей.

Стала известна стоимость проезда по трассе М-12