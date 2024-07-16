Хуснуллин: трассу М-12 "Восток" продлят до Тюмени в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Трассу М-12 "Восток" продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в дальнейшем трассу продлят от Тюмени до Омска. По его словам, дорога будет проложена в обход этих двух городов.

Владимир Путин 16 июля открыл новый и последний участок трассы М-11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом. По словам президента, благодаря открытию участка Северного обхода Твери на этой трассе время в пути между столицей и Петербургом сократится на час.

В конце декабря 2023 года президент дал старт движению по трассе М-12. Теперь дорога между двумя крупнейшими культурными и деловыми центрами страны – Москвой и Казанью – займет около 6,5 часа. Путин также поручил членам правительства и госкомпании "Автодор" разработать инициативы, которые могли бы определить оптимальные тарифы на проезд по трассе М-12.

