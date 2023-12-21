Путин дал старт движению по автодороге М-12 "Восток" от Москвы до Казани

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Владимир Путин открыл движение по автомобильной дороге М-12 "Восток" от Москвы до Казани.

"С богом! Разрешаю", – сказал президент РФ в режиме видеосвязи.

По его словам, теперь дорога между двумя крупнейшими культурными и деловыми центрами страны займет около 6,5 часа, что почти в 2 раза быстрее, чем раньше.

Он напомнил, что благодаря вводу в строй трассы протяженностью 800 километров улучшится комфорт самих поездок, а также их безопасность. Вырастут и объемы грузоперевозок.

"Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма", – сказал Путин.

Также российский лидер поблагодарил всех специалистов, которые принимали участие в строительстве этой магистрали. Кроме того, Путин поблагодарил их за завершение строительства с серьезным опережением графика.

"Очень надеюсь, что тоже удастся когда-нибудь проехать по этой дороге, <…> потому что это особые ощущения", – добавил президент.

Скоростная трасса М-12 является частью транспортного маршрута "Россия". Она проходит по территории пяти субъектов РФ: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также республик Чувашия и Татарстан.

Тарифы на проезд по открытым ранее участкам дороги останутся без изменений. Полная стоимость проезда для легкового автомобиля от столицы до Казани будет стоить почти 4 500 рублей.



Ранее стало известно, что Михаил Мишустин подписал постановление о продлении автомагистрали М-12 до Тюмени. Теперь маршрут трассы представляет собой автодорогу Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, уточнили в кабмине.

Трассу М-12 продлят до Тюмени