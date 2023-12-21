Путин принял участие в церемонии открытия трассы М-12 "Восток"

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Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани. В мероприятии также участвовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, главы регионов и дорожные строители, сообщает ТАСС.

Отмечается, что трасса М-12 – часть транспортного маршрута "Россия". Дорога от Москвы до Казани имеет протяженность 810 километров и проходит по территории пяти регионов РФ: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.

Так, от столицы до Казани можно добраться за 6,5 часа, передвигаясь со скоростью 110 километров в час. Через каждые 20–30 километров на дороге находятся многофункциональные зоны. Планируется, что в 2024 году их число достигнет 32.

Как рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов, трасса укрепит связь между субъектами РФ, повысит транспортную доступность и позволит эффективнее использовать туристические возможности.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что открытие М-12 "Восток" позволит привлечь в город дополнительный миллион туристов. Кроме того, с его слов, новая дорога окажет "кумулятивный эффект" на экономику расположенных рядом с ней городов. В частности, на три тысячи возрастет число рабочих мест в строительной отрасли и на 15–20 тысяч – в смежных отраслях. Совокупный объем отгруженной продукции за время строительства трассы составит порядка 350–400 миллиардов рублей, добавил он.

В свою очередь, Путин заявил, что в стране необходимо наращивать темпы строительства.

"Нужно обязательно наращивать темп. Стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы", – указал российский президент.

Помимо этого, он поблагодарил всех рабочих, инженеров, проектировщиков, принимавших участие в строительстве М-12, за их труд, высокую скорость работы и завершение работ раньше срока.

"За такой срок – а это всего 3 года – инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее. Еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше", – сказал глава государства, отметив, что это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог и другой инфраструктуры.

В заключение он сообщил, что по итогам этого года в стране будет построено, реконструировано и приведено в порядок свыше 31 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. По его информации, в новых регионах России, в том числе Донбассе и Новороссии, уже уложили более 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона.

"Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей", – подытожил он.

Ранее "Автодор" озвучил цену проезда по М-12 от Москвы до Казани. Так, стоимость поездки из одного города в другой на легковушке составит почти 4,5 тысячи рублей, от Нижнего Новгорода до Казани – 1,6 тысячи рублей, а на грузовом транспорте – 3,4 тысячи рублей.

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