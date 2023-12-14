Путин пообещал проверить стоимость проезда по трассе М-12 "Восток"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Об этом он заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Вопрос задал москвич, который подсчитал, что цена проезда от столицы до Казани по трассе может составить около шести тысяч рублей. Президент ответил, что, по его данным, стоимость проезда должна быть 4–4,5 тысячи рублей.

"Я проверю. Мне кажется, что просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает", – отметил Путин.

В пресс-службе госкомпании "Автодор" Агентству "Москва" сообщили, что тарифы на проезд по открытым ранее участкам М-12 "Восток" после запуска движения от Москвы до Казани останутся без изменений. Так, стоимость проезда от Москвы до Казани для легковушек составит почти 4,5 тысячи рублей. Кроме того, отметили там, до конца декабря планируется открыть движение по всем 810 километрам трассы.

Также проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле составит 1 660 рублей, а на грузовом – 3 912 рублей.

Ранее сообщалось, что специалисты РЖД закончили проектирование участка высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. По словам замглавы РЖД Олега Тони, трасса дойдет до Екатеринбурга.

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