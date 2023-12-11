В РЖД завершили проектирование трассы ВСМ от Москвы до Казани

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Проектирование участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью завершено. Об этом рассказал замглавы РЖД Олег Тони во время заседания совета по развитию транспортного комплекса российских регионов при Совфеде РФ, пишет РИА Новости.

По его словам, трасса пройдет до Екатеринбурга.

"Трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации", – уточнил Тони.

Ранее о планах построить, помимо ВСМ до Санкт-Петербурга, магистрали до Казани и Ростова-на-Дону заявлял гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Летом 2023 года большинство членов российского правительства поддержало идею создания высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Вокзал для ВСМ планируют построить у станции столичного метро "Рижская".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уверен, что после завершения ВСМ до Санкт-Петербурга необходимо начать строительство магистрали к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток.

Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"