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16 ноября, 16:27

Транспорт

"Автодор" не планирует повышать тарифы на проезд по платным трассам в 2023 году

Фото: depositphotos/Afotoeu

"Автодор" не планирует повышать в этом году стоимость проезда по платным трассам, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко на форуме "Транспорт России".

"В этом году мы тарифы не планируем повышать", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Автодор" построит и реконструирует более 1,4 тысячи километров автомобильных дорог. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ожидается, что в среднем будет вводиться в эксплуатацию около 175 километров в год.

Объемы строительства "Автодора" будут соответствовать параметрам утвержденного правительством пятилетнего плана дорожной деятельности до 2030 года.

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