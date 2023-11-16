"Автодор" не планирует повышать тарифы на проезд по платным трассам в 2023 году

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"Автодор" не планирует повышать в этом году стоимость проезда по платным трассам, сообщил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко на форуме "Транспорт России".

"В этом году мы тарифы не планируем повышать", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Автодор" построит и реконструирует более 1,4 тысячи километров автомобильных дорог. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, ожидается, что в среднем будет вводиться в эксплуатацию около 175 километров в год.

Объемы строительства "Автодора" будут соответствовать параметрам утвержденного правительством пятилетнего плана дорожной деятельности до 2030 года.



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